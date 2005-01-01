Дрозд-рябинник (Turdus pilaris)

Длина тела — 22–27 см. Оперение спины темно-коричневое, брюшко и подкрылья белые, крылья и хвост черновато-бурые. Грудь и бока охристые с темными пестринами.

Ареал — леса в долинах, древесные растения на полях, сады, лесопосадки по краям влажных лугов. В глухих лесах рябинник не встречается.

Гнездится колониями (до 30 пар). Гнезда — прочные и глубокие чаши, которые располагаются то высоко, то низко, то совершенно открыто, то замаскированны. Некоторые колонии полностью разоряются воронами, сойками и сороками. Дрозды защищаются, бросаясь на врагов камнем вниз и обливая их пометом. Бомбы из помета — опасное оружие, так как могут настолько загрязнить и склеить оперение врагов, что те не смогут летать. Людей ожидает такой же «обстрел», если они придут в колонию. Птицы строят гнездо 4–5 дней, количество голубых яиц от 4 до 7, время их насиживания около 12 дней. Птенцы остаются в гнезде примерно 2 недели. Самка выводит птенцов два раза в год с апреля по июнь.

Питается червями, улитками, насекомыми, ягодами можжевельника или рябины. При обилии корма зимуют в городах.

Песня торопливая и неразборчивая, состоит из щебетаний, скрипов, визгов и квохтаний.